El huracán Polo alcanzó la categoría 5 durante las primeras horas del martes 22 de septiembre, cerca de la costa de Guerrero.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó la intensificación del huracán que, al corte de las 6:00 horas, se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Huracán Polo llega a categoría 5 (Conagua/X)

Se prevén lluvias de intensas a fuertes en:

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Jalisco

Colima

Huracán Polo se intensifica el 22 de septiembre; provocará fuertes lluvias

El huracán Polo se intensificó este martes 22 de septiembre en su trayecto por el Pacífico, confirmó la Conagua.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 00:00 horas del 22 de septiembre, Polo llegó a la categoría 4 en las escala Saffir-Simpson; sin embargo, a las 6:00 horas se confirmó que ya era huracán categoría 5.

Se espera que durante lasa próximas horas, el huracán Polo provoque lluvias intensas, de 75 a 150 mm en:

Guerrero (costa y sur)

Oaxaca (costa y sur)

lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Michoacán (costa y sur)

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm:

Jalisco (este y sur)

Colima

Asimismo, se pronostica que el huracán Polo genere un oleaje de 2.4 a 3.5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, y de 2 a 3 metros de altura en la costa de Oaxaca.

Asimismo, se espera mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.