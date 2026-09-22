La Fiscalía de Jalisco confirmo que la conductora del clima Michelle Zepeda se pasó el alto en el cruce donde murió el joven Justin Santamaría, en Guadalajara, Jalisco.

Justin Santamaría se trasladaba en una motocicleta cuando la conductora de N+ Guadalajara lo arrolló con su camioneta tras pasarse el alto.

La información es resultado del dictamen del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Caso de Jostin Santamaría se orienta a acuerdo reparatorio; seguro de Michelle Zepeda pagaría

Michelle Zepeda, quien fue detenida el mismo jueves 17 de septiembre, estaría negociando un acuerdo reparatorio a favor de la familia del joven de 19 años.

Es decir, se espera que la conductora de TV recurra a alternativas judiciales antes de que se opte por judicializar el caso.

Se espera que entregue su camioneta como parte de las pruebas en la carpeta de investigación, a lo cual se ha informado ella está de acuerdo.

Seguro de Michelle Zepeda pagaría daños a familia de Jostin Santamaría

La familia del motociclista Justin Santamaria confirmó que el seguro de la conductora de N+ Guadalajara se encargará del resarcimiento de daños.

El accidente en el que murió Jostin Santamaría se dio alrededor de las 5:30 horas del jueves 17 de septiembre en el cruce de Enrique Días de León y Juárez-Vallarta, en Guadalajara, Jalisco.

Michelle Zepeda conducía una camioneta KIA con la cual atropelló la motocicleta de bajo cilíndrale, tipo Crossfox 220, en la que viajaba el joven.