La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene vigilancia permanente en las costas del Pacífico ante los posibles efectos del huracán Polo, que se mantiene en categoría 1.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que, hasta las 18:00 horas, el huracán Polo presentaba vientos máximos de 150 km/h, rachas de hasta 185 km/h y desplazamiento hacia el este a 9 km/h.

Protección Civil refuerza vigilancia ante avance del huracán Polo en el Pacífico

Ante los posibles efectos del huracán Polo en las costas del Pacífico mexicano, autoridades de Protección Civil vigilan desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Huracán Polo: Protección Civil mantiene vigilancia en costas del Pacífico (Capt)

La CNPC informó que los tres órdenes de gobierno mantienen acciones preventivas en territorio, mientras se realiza una reunión en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para identificar riesgos como:

Inundaciones

Deslaves

Oleaje alto

Como parte de las medidas preventivas, autoridades educativas suspendieron clases en la región Sierra Norte de Michoacán, así como en Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, en Guerrero.

Recomendaciones de Protección Civil ante el paso del huracán Polo en el Pacífico

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada mediante canales oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y limpiar azoteas, patios, coladeras y desagües.

Asimismo, instó a preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías y documentos importantes; y no realizar salidas no esenciales durante la lluvia.

A quienes viven en zonas bajas, cerca de ríos, arroyos, barrancas o laderas, se les recomienda identificar rutas de evacuación y refugios temporales y atender de inmediato cualquier indicación de las autoridades.

En zonas costeras, Protección Civil exhorta a no ingresar al mar, evitar actividades acuáticas y mantenerse alejado de playas, muelles, escolleras y rompeolas, debido al riesgo por oleaje elevado y corrientes fuertes.