El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, dijo que ya solo se “ríe de Morena” tras la nueva denuncia que presentaron en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“Fueron a presentar refritos en una fiscalía que ya resolvió que no hay nada ilegal, entonces pues yo me río de Morena” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Así lo declaró Samuel García al señalar que la acusación no es más que un tema que ya fue resuelto a su favor con anterioridad por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Por lo anterior, el gobernador de Nuevo León dijo que la denuncia por enriquecimiento ilícito no es más que una maniobra con la que Morena buscaría subir en las preferencias electorales.

Samuel García desestima nueva denuncia de Morena por enriquecimiento ilícito

La dirigencia de Morena en el estado de Nuevo León, presentó el lunes 21 de septiembre, una denuncia contra Samuel García en la que se le acusa por el delito de enriquecimiento ilícito.

En el recurso, los integrantes del partido incluyeron también a los familiares del gobernador, a los que se les señala de participar en un esquema de triangulación de recursos.

Abordado por medios de comunicación, el gobernador declaró que la nueva intentona por llevarlo ante la justicia es motivo de risa, pues aborda un asunto que ya fue juzgado.

“Es un refrito de noticia del año 2021 y 2022, que ya fueron resueltos justo por la fiscalía donde las fueron a presentar” Samuel García, gobernador de Nuevo León

En ese sentido, el mandatario estatal sostuvo que a pesar de la denuncia de Morena, no hay ningún tema ilegal por perseguir, pues insistió que el caso ya se resolvió a su favor.

Cabe destacar que los casos previos no aluden al mismo tema, pues en 2021 y 2022 fueron hechos del ámbito de fiscalización de campañas electorales y la nueva denuncia por es un asunto penal.

Samuel García considera que denuncia de Morena es por temas electorales

Al minimizar la nueva denuncia de Morena, Samuel García señaló que lo más probable es que el partido busca ganar terreno en el tema electoral, pues resaltó que las encuestas no los favorecen.

“Yo creo que van tan mal en las encuestas que andan desesperados rescatando refritos” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Tras indicar que se notan “desesperados”, el gobernador de Nuevo León instó al partido oficialista a ponerse a trabajar o al menos dejarlo trabajar a él a favor del estado.

Incluso, dijo que una encuesta reciente muestra que Movimiento Ciudadano está muy por encima de sus competidores, por lo que reiteró que es una medida desesperada en temas electorales.