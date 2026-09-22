Sandra Cuevas lo deja por escrito: quiere ser jefa de Gobierno de CDMX

Sandra Cuevas compartió un escrito de su puño y letra en donde asegura tener muy claro su meta: “Un día seré jefa de Gobierno de esta hermosa CDMX”.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc publicó dicho escrito en sus redes sociales, con el mensaje de que no se arrepiente de nada y ha construido la vida que ha querido.

Por lo que pese a todos los enemigos que tiene por ser una persona exitosa, su meta sigue siendo la misma, aunque no revela si participará en las elecciones 2030.

Sandra Cuevas afirma que su meta es jefa de Gobierno de CDMX: lo deja por escrito

En un escrito fechado este lunes 21 de septiembre, Sandra Cuevas aseguró que no se arrepiente de nada y pese a todo, no cambiará de meta, que es ser jefa de Gobierno de CDMX.

Escrito de Sandra Cuevas en el que afirma será jefa de Gobierno de CDMX (Sandra Cuevas)

De acuerdo con Sandra Cuevas, ha construido la vida que ha querido, pese al lugar en el que creció y la maldad que ha visto desde niña y tuvo que enfrentar.

Y siendo quien ha querido ser, “amada u odiada, pero jamás ignorada”, Sandra Cuevas sabe quién es y qué quiere lograr.

Sin embargo, Sandra Cuevas apunta a su vez que su camino actual es más complejo ya que ha hecho muchos enemigos, aunque nunca se rendirá hasta convertirse en jefa de Gobierno.

Sandra Cuevas retomará su carrera y empresas tras cirugía

El escrito de Sandra Cuevas corresponde a que inicia una nueva etapa, como explicó en el mismo, la cual definió como un proceso en el que decidió cuidar su persona.

Por lo cual, tras retirarse las vendas, fajas y la férula de metal, estará lista para retomar su carrera profesional y poner en orden su empresa, Sandra Cuevas Diamond Group.

Mientras se recupera, se mudará de casa y decidirá cómo seguir adelante con “autodominio” y aprovechar su existencia por la cual le agradeció a Dios.