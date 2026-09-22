The New York Times se unió a la protesta contra las medidas de Donald Trump, como el veto que prohíbe la entrada de periodistas de CNN, MS NBC y Politico a la Casa Blanca.

“The New York Times no publicará ni distribuirá hoy ninguna imagen tomada como parte del ‘pool’ gráfico de la Casa Blanca”. he New York Times

El diario anunció que no publicará fotografías de algunos actos presidenciales de este lunes, en rechazo a los ataques “injustificados” del presidente contra la prensa.

The New York Times también reiteró que los estadounidenses merecen medios de comunicación libres e independientes que informen sobre su Gobierno sin intimidaciones.

Donald Trump con medios de comunicación en la Casa Blanca (WILL OLIVER / EFE)

The New York Times y The Washington Post dejan de publicar fotos de Donald Trump

The New York Times anunció que este lunes no publicará ni distribuirá ninguna imagen tomada como parte del pool gráfico de la Casa Blanca, en protesta por las medidas del presidente Donald Trump.

Además de The New York Times, el periódico The Washington Post anunció que no publicará fotografías de los actos que tiene previsto el presidente Donald Trump este lunes en Nueva York.

“The Washington Post se une al esfuerzo colectivo de los fotógrafos en otras plataformas que cubren la Casa Blanca en una muestra de apoyo con los medios vetados”. Olivia Peterson, portavoz de The Washington Post

Su portavoz, Olivia Peterson, explicó que el periódico acompaña el esfuerzo colectivo de fotógrafos y organizaciones que buscan visibilizar las restricciones impuestas por la Casa Blanca a los medios vetados.

CBS, Fox News y NBC suspenden cobertura de Trump tras veto a CNN (Michelle Rojas)

JD Vance respalda el veto de Donald Trump a CNN, MS NBC y Politico

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justificó el veto de CNN, MSNBC y Politico a la Casa Blanca, alegando que alrededor del 92% de las noticias son “negativas”.

“Debemos recordar que esos tres medios publican alrededor del 92 % de las noticias sobre el Presidente de los Estados Unidos y su Administración que son negativas” JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

Y agregó: “no está prohibiendo a los medios de comunicación. Lo que está diciendo es que no les dará acceso especial a la Casa Blanca si se dedican a lo que en realidad es propaganda”.