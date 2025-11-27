En medio de la polémica, se confirma que Alejandro Gertz Manero ya renunció a la Fiscalía General de la República.

Alejandro Gertz Manero decidió aceptar la renuncia y ya no será necesario que Morena acuda al plan B para destituirlo de su cargo.

Alejandro Gertz Manero renuncia a la Fiscalía General de la República

Tras una mañana de tira y afloje, se dio a conocer que Alejandro Gertz Manero ya aceptó renunciar a su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

🚨 Me confirman que el fiscal Alejandro Gertz Manero ya aceptó la renuncia. Enviados del @senadomexicano fueron a la @FGRMexico por el documento y en breve se presentará ante el Pleno. No será necesario que lo remuevan, como era el Plan B. La presidenta @Claudiashein hoy en su… https://t.co/eDZs87gPVg — Mario Maldonado (@MarioMal) November 27, 2025

De acuerdo con el columnista Mario Maldonado, Alejandro Gertz Manero renunció frente a un grupo de senadores que habían sido enviados a la FGR.

Nota en desarrollo en breve más información...