Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, compartió que la carta donde se ratifica a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido no ha llegado.

La legisladora preguntó por la llegada de la carta del nombramiento; sin embargo, la notificación no ha sido recibida en el Congreso de la Unión.

“Justamente pregunté hoy en la oficina de si ya habíamos recibido esa notificación porque claramente, bueno, pues se hizo pública esta información, no hemos recibido la solicitud” Kenia López Rabadán

Cabe señalar que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que el beneplácito ya fue aprobado por Reino Unido, aún debe ser aprobado por el Congreso.

¿Cuándo llegará la carta de ratificación de Gertz Manero al Congreso? Esto sabemos

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alejandro Gertz Manero será el próximo embajador de México en Reino Unido el pasado 7 de enero.

El anuncio se dio tras el cuestionamiento directo sobre el destino del ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien renunció a su cargo el 27 noviembre de 2025.

Sin embargo, para que pueda continuar su proceso de nombramiento, la carta de ratificación debe llegar hasta el Congreso.

Kenia López, explicó cómo debe de llevarse el proceso mientras las Cámaras de Diputados y Senadores se mantiene en receso legislativo.

De acuerdo con la legisladora, si la ratificación llega en el mes de enero, será la Comisión Permanente quien lo mande a comisiones para luego ser discutido por este pleno para su aprobación.

“Si esa solicitud, digamos, se recibe en este periodo de receso, se tendrá que sustanciar en la Comisión Permanente. La Comisión Permanente habrá de recibirlo, mandarlo a comisiones en en su caso resolverlo eh las comisiones y después en el pleno de la permanente en donde están diputados y senadores” Kenia López Rabadán

Sin embargo, si la notificación llega hasta el mes de febrero, será la Cámara de Senadores quien lleve el proceso por el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido.