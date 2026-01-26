Tal como explicó en su carta de renuncia, Alejandro Gertz Manero deja su cargo como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en embajador en Reino Unido.

Luego de un largo y peculiar proceso, Alejandro Gertz Manero tomó protesta como embajador de México en Reino el 26 de enero de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 7 de enero de 2026 que el exfiscal general cuenta con la aprobación de Reino Unido para ser embajador de México. No obstante, falta la ratificación de la Cámara de Senadores.

“Ya fue aprobado el beneplácito. Va a Gran Bretaña. A Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La polémica carta de Alejandro Gertz Manero para separse de la FGR se leyó durante la sesión del Senado que debatió si se trataba de una renuncia o no. Tras un debate de un par de horas, el 27 de noviembre de 2026 se aceptó como una renuncia.

Alejandro Gertz Manero toma protesta como embajador de Reino Unido

Alejandro Gertz Manero tomó protesta como embajador de México en Reino Unido ante el Congreso de la Unión este lunes 26 de enero.

El ex fiscal fue ratificado por la Comisión Permanente, con lo que se formaliza su unión al cuerpo diplomático mexicano.

Fue el pasado 7 de enero de 2026 cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya se tenía el beneplácito de Reino Unido para su nombramiento.

Es decir, solo hacía falta su toma de protesta formal ante el Congreso para poder tomar posesión de su nuevo cargo como embajador.

@Embamexru y @ConsulMexGbr nos congratulamos por la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Dr. Alejandro Gertz Manero como embajador designado de 🇲🇽 en 🇬🇧. pic.twitter.com/zi7ynqukQR — Mexican Embassy UK (@Embamexru) January 26, 2026

Alejandro Gertz Manero será embajador en Reino Unido

En la carta de renuncia, Alejandro Gertz Manero reveló que fue nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de un país amigo, sin revelar de manera inicial cuál sería.

Sin embargo, en su escrito Alejandro Gertz Manero hace la petición a la Mesa Directiva del Senado que de considerarlo conveniente, comience el proceso de ratificación de su nuevo nombramientos.

Parte de los rumores sobre la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR se especulaban diversos motivos, y ahora se suma el país del que se volverá embajador.

Entre las opciones se mencionó Cuba de manera inicial, aunque también se aseveró que sería Alemania, ambos países amigos de México.

Alejandro Gertz Manero (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Alejandro Gertz Manero agradeció nueve cargo tras salida de la FGR

En su escrito firmado el jueves 27 de noviembre, Alejandro Gertz Manero agradeció la propuesta para convertirse en embajador, la cual le permitirá servir a México en una nueva tarea.

Alejandro Gertz Manero agregó que el cargo de embajador de México había comenzado su trámite y el mismo ratificaba su vocación de servicio público y su larga trayectoria.

Asimismo, Alejandro Gertz Manero señaló que como embajador servirá a los interese de México con compromiso, responsabilidad y en observancia a una política exterior plural.