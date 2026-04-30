La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva contra Audias Flores Silva, “El Jardinero”, por el delito de posesión de armas de fuego.

El líder criminal que había asumido el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en un operativo del gabinete de seguridad el pasado 27 de abril.

Ordenan prisión preventiva contra “El Jardinero”, líder del CJNG

La FGR compartió que se obtuvo prisión preventiva en contra de “El Jardinero”, líder del CJNG, por portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), luego de que fuera calificada como legal su detención.

Una vez a cargo de la FEMDO, “El Jardinero” fue presentado a su audiencia inicial vía videoconferencia donde se le imputó el cargo por portación de armas de fuego y cartuchos.

Por su parte, la defensa de Audias Flores Silva solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Cabe señalar que “El Jardinero” es señalado por la comisión de delitos como: