Un grupo de alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) irrumpió este jueves en las instalaciones de Canal Once para exigir la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval, y denunciar la crisis que atraviesa la institución.

Los estudiantes, principalmente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), tomaron las instalaciones de Canal Once ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo y, tras más de dos horas de negociaciones, lograron que el canal transmitiera en vivo su pliego petitorio.

En el mensaje, acusaron un presunto mal manejo de recursos federales por parte de Arturo Reyes Sandoval, deterioro progresivo de la infraestructura y falta de insumos básicos.

“El IPN agoniza”: la crisis estructural que denuncian los alumnos

Los estudiantes del IPN que se manifestaron en Canal Once y que lograron realizar sus denuncias en vivo en contra del director general, Arturo Reyes Sandoval, señalaron una serie de crisis por las que atraviesa la institución, señalaron que:

Instalaciones obsoletas

Deterioro de la infraestructura

Falta de insumos básicos

Escasez de materiales para laboratorios y prácticas

Problemas graves de transporte

Presupuesto federal insuficiente

“Decadencia” en la calidad educativa

Criticaron de igual manera la opacidad en el uso de aportaciones de egresados y la creación de nuevas figuras como una fundación patronal.

Además de la renuncia de Reyes Sandoval, los estudiantes del IPN exigieron atención inmediata a las demandas, mayor transparencia y garantías para el funcionamiento académico.

Algunos advirtieron que, de no ser escuchados, podrían intensificar las protestas, incluso en el contexto del Mundial 2026.

La acción por parte de los estudiantes visibilizó el descontento acumulado en el IPN por años de presuntos recortes y mala administración, según los alumnos, aunque hasta el momento, las autoridades del instituto y de Canal Once no han emitido una respuesta oficial al pliego petitorio.