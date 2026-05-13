Alumnos de UNAM e IPN exigen tarifa especial en Metro CDMX y Tren Suburbano.

La tarde de este 12 de mayo, estudiantes de UNAM y el IPN se manifestaron para pedir una mejor tarifa y seguridad en el transporte público.

Exigen alumnos de UNAM e IPN tarifa especial en Metro CDMX y Tren Suburbano

Alumnos de UNAM e IPN realizaron protestas para exigir tarifa especial. Las manifestaciones ocurrieron en:

Metro CDMX: estación Universidad de la Línea 3

Tren Suburbano: estación Buenavista

En Universidad, estudiantes de diversas facultades de la UNAM llevaron a cabo pintas y realizaron liberación de torniquetes para dar acceso libre.

Asimismo, los manifestantes colocaron en máquinas de recarga del Metro CDMX, fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Alumnos de UNAM e IPN exigen tarifa especial en Metro CDMX y Tren Suburbano (Captura de video)

Además de la tarifa especial, los alumnos demandaron mejora en el sistema de transporte, seguridad y que se extienda el servicio de RTP para que la comunidad estudiantil llegue con bien a las aulas.

Por su parte, en la estación Buenavista, estudiantes tanto de la UNAM como el IPN también se manifestaron, pidiendo una reducción al costo de las tarifas actuales.

El contingente mostró pancartas con sus demandas e indicaron que estaban a la espera de una resolución de las autoridades del Tren Suburbano con la mesa de trabajo que se realizaba en la FES Cuautitlán de la UNAM.

Los manifestantes se mantuvieron en Buenavista a la espera de que más estudiantes se unieran a las protestas.