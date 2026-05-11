Tras un comunicado falso atribuído a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desmintió la supuesta renuncia de Arturo Reyes Sandoval.

“Se exhorta a la comunidad politécnica y al público en general a mantenerse informada únicamente mediante los medios oficiales del Instituto para evitar confusiones o desinformación”. Comunicado del IPN

El IPN rechazó la información difundida la mañana del domingo 10 de mayo, puntualizando que cualquier información sobrela casa de estudios o el Consejo General Consultivo será difundida sólo desde canales oficiales.

El falso comunicado fue emitido desde la página de Facebook denominada “Consejo General Consultivo”, cuenta de la cual el IPN negó ser administrador.

Continúan investigaciones contra Arturo Reyes Sandoval

Reyes Sandoval enfrenta denuncias por presunto peculado, así como presiones por irregulares admministrativas. Aún así, permanece en su cargo al frente del IPN.

Las investigaciones en su contra continúan activas y se han intensificado en meses recientes.

¿Quién es Arturo Reyes Sandoval? (Redes )

Hasta mayo de 2026 se mantiene una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de:

Peculado

Tráfico de influencias

Uso ilícito de atribuciones

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga el manejo de recursos y la creación de la asociación civil denominada “Corazón Guinda y Blanco”.

Esta última fue señalada como un mecanismo a través del cual Reyes Sandoval, presuntamente, desviaba donativos y cuotas de los estudiantes.

Las indagatorias llevaron a la suspención del secretario de administración y colaborador cercano de Reyes Sandoval, Javier Tapia Santoyo.

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino y el 4 de mayo solicitó de manera pública que el director explicar las anomalías financieras, prometiendo que se debe llegar a las últimas consecuencias.

Reyes Sandoval ha negado las acusaciones, siendo que el falso comunicado de la SEP coincide con las denuncias y las investigaciones en curso.