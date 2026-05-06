Claudia Sheinbaum anunció que propondrá un proceso de consulta dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para democratizar la elección de su próxima dirección general.

La iniciativa busca que estudiantes y docentes participen en la conformación de una terna de aspirantes, la cual será evaluada por una comisión especializada y la Secretaría de Ciencia.

Con ello, se pretende abrir la toma de decisiones a la comunidad académica y fortalecer la transparencia institucional en uno de los centros educativos más importantes de México.

Claudia Sheinbaum propone realizar consulta para que la comunidad del IPN elija a su nuevo director

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que propondrá un proceso de consulta dentro del IPN para democratizar la elección de la próxima persona titular de la dirección general de la institución.

“Vamos a hacer una consulta para la próxima dirección del Politécnico. Vamos a democratizar la elección del director o directora en una consulta para que la comunidad opine quién puede ser el mejor director o directora del Poli” Claudia Sheinbaum

La mandataria señaló que instruirá al titular de la secretaria de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, para que diseñe el mecanismo formal para este relevo previsto en diciembre de 2026.

“Desde aquí le instruyo a Mario para que me presente una propuesta de cómo podemos democratizar la elección del Instituto Politécnico Nacional” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum explicó que la comunidad politécnica podría participar en la definición de una terna de aspirantes, de la cual posteriormente se elegiría el mejor perfil mediante una comisión en la que participaría también la Secretaría de Ciencia.

Esta consulta busca abrir a la opinión de estudiantes, docentes y trabajadores un proceso que tradicionalmente ha estado marcado por disputas internas.

“Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así. Pues vamos a una consulta” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum respalda al actual director del IPN

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum mostró su respaldo al actual director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Claudia Sheinbaum defendió su gestión y lo calificó como “una eminencia” académica y científica.

Lo reconoció por haber dejado una carrera académica en la Universidad de Oxford para regresar a México para encabezar la institución.

“Yo tengo una muy buena opinión del doctor Reyes Sandoval. Es una eminencia. Él, imagínense ustedes, mexicano, estudió en el Poli, se fue a estudiar al extranjero. Era tan bueno o es tan bueno académicamente que la Universidad de Oxford le da una plaza” Claudia Sheinbaum

Señaló que durante su gestión el Politécnico amplió su matrícula en cerca de 30 mil estudiantes, pese a que el presupuesto únicamente creció conforme a la inflación.

Claudia Sheinbaum puntualizó que ya instruyó a Reyes Sandoval a que explique de manera pública las razones del rompimiento con la Fundación Politécnico y agregó que si hubo irregularidades, deben ser investigadas.