Una organización civil presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con la información, Arturo Reyes Sandoval creó una asociación para recibir los pagos por conceptos de cuotas de los alumnos del IPN, que suman más de 12 millones de pesos.

Pero ¿quién es Arturo Reyes Sandoval? Te decimos todo lo que se sabe del director general del IPN.

¿Quién es Arturo Reyes Sandoval? (Redes )

¿Quién es Arturo Reyes Sandoval?

Arturo Reyes Sandoval es un científico, investigador y académico mexicano, especializado en inmunología y desarrollo de vacunas; actualmente, es director general del IPN.

¿Qué edad tiene Arturo Reyes Sandoval?

Arturo Reyes Sandoval tiene 56 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Reyes Sandoval?

Dado que Arturo Reyes Sandoval nació el 10 de marzo de 1970, su signo zodiacal es Piscis.

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¿Arturo Reyes Sandoval está casado?

Arturo Reyes Sandoval está casado con Abigail Ramírez.

¿Arturo Reyes Sandoval tiene hijos?

Se desconoce si Arturo Reyes Sandoval tiene hijos.

¿Qué estudió Arturo Reyes Sandoval?

De acuerdo con la información, Arturo Reyes Sandoval diversos estudios en ciencias biológicas, entre ellos:

Licenciatura en Químico Bacteriólogo Parasitólogo Maestría en Citopatología

Doctorado en Biomedicina Molecular

Estancia predoctoral en el Instituto Wistar, Universidad de Pennsylvania

Estancia posdoctoral en la Universidad de Oxford

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¿Cuál es la trayectoria de Arturo Reyes Sandoval?

A lo largo de su trayectoria, Arturo Reyes Sandoval ha sido investigador en el área de vacunas y enfermedades infecciosas, además de profesor e investigador en la Universidad de Oxford.

Arturo Reyes Sandoval participó en el desarrollo de vacunas contra dengue, zika, chikungunya y COVID-19. En 2020 fue nombrado como director general del IPN y ratificado en 2024 para un segundo periodo.