Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer que tiene una buena opinión de Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y dijo que es importante saber quién es ante el conflicto con Fundación Politécnico.

Así lo dijo al resaltar que es una “eminencia académica” con investigaciones sobre vacunas y tenía una cátedra en la Universidad de Oxford en Reino Unido.

Además, Claudia Sheinbaum resaltó que Arturo Reyes Sandoval dejó todo eso para dirigir el IPN en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO).

“Yo tengo una muy buena opinión del director del Poli…. es una eminencia… trabajaba en la universidad de Oxford, en Reino Unido…. hacía investigación relacionada con vacunas… es una eminencia académica… Él decide dejar todo eso que tenia en Oxford para venirse a dirigir el Poli… tenia una cátedra en la Universidad de Oxford… es importante que conozcan quién es” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum enmarca conflicto en el IPN con renovación de dirección

Claudia Sheinbaum dijo que está próxima la renovación de la dirección del IPN y en en este tipo de contextos surgen “muchos movimientos”.

En ese sentido, recordó que por ser una eminencia fue recomendado a AMLO y decidió dejarlo todo por “amor a su institución”.

¿Quién es Arturo Reyes Sandoval? (Redes )

Sheinbaum da fecha para explicación de conflicto en el IPN

Claudia Sheinbaum dijo que este fin de semana estuvo platicando en Palenque, Chiapas con Arturo Reyes Sandoval.

Sobre esto, adelantó que será la siguiente semana cuando las autoridades del IPN expliquen el conflicto con Fundación Politécnico.

“Estuve platicando… con el director del Poli y con Mario Delgado… le dije qué esta pasando con la Fundación que me han preguntado varias veces en la mañanera… me dijo es que había mucha oscuridad en ese patronato… seria bueno que lo explicaran porque a la agente no le queda claro… al pueblo de Mexico. Por qué decidieron ese patronato… esa fundación cerrarla y en todo caso abrir una nueva. Y quedaron que esta misma semana van a explicar porque se hizo esto” Claudia Sheinbaum

Incluso, dijo que hablaron de un tema de recursos que su gobierno tratará de solventar ante el incremento de la matrícula en el IPN.