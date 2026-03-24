Tras la vinculación de Javier Tapia Santoyo, una organización politécnica denunció a Arturo Reyes Sandoval, director del IPN, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto peculado.

De acuerdo con la información, el director del IPN creó una asociación civil a donde se redireccionaron más de 12 millones de pesos mensuales, correspondientes a pagos por concepto de cuotas.

Presentan denuncia ante FGR contra Arturo Reyes Sandoval, director del IPN

La organización Fundación Politécnico AC acusó formalmente a Arturo Reyes Sandoval, director del IPN, ante la FGR por presunto peculado, al identificar desvío del dinero de las cuotas del alumnado.

Autoridades de la FGR habrían confirmado que la asociación presentó una denuncia formal y se indaga si existen las pruebas suficientes para iniciar una investigación en contra del director del IPN.

Arturo Reyes Sandoval (@ArturoReyesS_)

Desde 1996, las cuotas de los alumnos del IPN eran recibidas por la Fundación Politécnico AC, hasta el pasado julio de 2025, cuando el director pactó con el Patronato Guinda y Blanco S.C.

La denuncia destaca que Arturo Reyes Sandoval y un grupo de altos funcionarios del IPN son los que manejan Patronato Guinda y Blanco S.C., y reciben el dinero de cuotas.

Cabe mencionar que esta denuncia llega luego de que Javier Tapia Santoy, exfuncionario del IPN, fuera vinculado a proceso por irregularidades millonarias vinculadas al ISSSTE.