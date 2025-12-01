La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió el despido de Javier Tapia Santoyo, funcionario del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por presuntas irregularidades millonarias.

De acuerdo con los señalamientos, el funcionario, quien funge hasta el momento como secretario de Administración del IPN, está relacionado con el desvío de recursos; además de que ha ocultado su enriquecimiento.

Cabe señalar que desde principios de noviembre la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al funcionario del IPN e ISSSTE por delitos como fraude y tráfico de influencias, entre otros.

Piden a IPN destitución de Javier Tapia Santoyo; investigan contrato por más de 2 mil millones de pesos

De acuerdo con las indagatorias, Javier Tapia Santoyo, al frente de la Secretaría de Administración del IPN, otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos al llamado Cártel de la Limpieza.

Se trata de un contrato para la empresa Servicios Integrales Retimar, que es vigente hasta 2028, empresa que ha sido beneficiada por varios contratos en el servicio público.

Ante dichos hallazgos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Asimismo, solicitó que se le retirara el acceso a su cuenta de correo electrónico institucional, así como de cualquier cuenta de los sistemas de la institución a la que tenga acceso.

Esto ante el riesgo de que entorpezca las investigaciones en su contra, así como la posibilidad de que manipule o elimine pruebas sobre su presunto enriquecimiento ilícito.

Javier Tapia Santoyo también es identificado por presuntas irregularidades millonarias en ISSSTE

Por otra parte, también se investigan irregularidades millonarias en el ISSSTE, durante la gestión de Javier Tapia Santoyo, entre 2019 y 2022.

Y es que, cuando Javier Tapia Santoyo se desempeñaba como tesorero del ISSSTE, habría otorgado recursos para insumos médicos a varias empresas fantasma con contratos por mil 613 millones de pesos.

Por estas transacciones, recibió depósitos millonarios que no reportó de las dos empresas fantasma relacionadas con los contratos para insumos.

Cabe señalar que la última declaración patrimonial que se tiene del funcionario donde hace público su patrimonio es de 2017.

Para 2019 declaró no estar de acuerdo con que se publicaran sus datos patrimoniales, asimismo, no dio consentimiento para hacer público un posible conflicto de interés dentro de sus funciones.