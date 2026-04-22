Mario Delgado afirmó que, la Secretaría de Educación Pública (SEP), se encuentra dialogando con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ante las denuncias de corrupción de los alumnos de distintos planteles.

“Hay un diálogo permanente con todas y todos los estudiantes que tienen algo que decir, con los maestros, con las maestras” Mario Delgado

Asimismo, Mario Delgado reveló que el grupo de jóvenes estudiantes del IPN fueron quienes tomaron las instalaciones de Canal Once para leer sus inconformidades y demandas.

Mario Delgado asegura que los estudiantes del IPN fueron atendidos

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este 22 de abriL, Mario Delgado habló sobre el tema de los estudiantes del IPN que se han estado manifestando y denunciando corrupción en la institución.

Pues hace unos días tomaron las instalaciones de Canal Once para leer sus inconformidades y demandas y ayer, hubo una marcha de los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB)para manifestarse en la Unidad Zacatenco.

“El tema de la fundación Politécnico es muy claro: hubo un desencuentro con la administración del Politécnico, y el Politécnico está en su derecho de terminar el convenio con esa fundación, y estableció una nueva fundación para que ella sea quien tenga la prerrogativa de recibir los donativos” Mario Delgado

El Secretario de Educación Pública de México, aseguró que aún continúan las fricciones con la anterior fundación del IPN de Arturo Reyes, y reveló que dejaron de pagar unas becas en Inglaterra por lo que la SEP ya les exhortó a cumplirlas.

“Los vamos a seguir atendiendo, no hay nada que no se pueda resolver.” Mario Delgado

Finalmente comentó que para el próximo 23 de abril, habrá una nueva marcha de los estudiantes del IPN en donde llevarán un nuevo pliego petitorio muy específico, por lo que Mario Delgado aseguró que han estado en coordinación permanente con el Politécnico.