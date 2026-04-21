A través de redes sociales se reveló que los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN, realizan un mitin y una marcha hacia la Unidad Zacatenco, programado para este 21 de abril tras exigir la renuncia de Arturo Reyes Sandoval.

De acuerdo a las imágenes y videos obtenidos en redes sociales, esta manifestación de los alumnos forma parte de protestas recientes de alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes hace unos días tomaron las instalaciones de Canal Once.

Estudiantes del IPN marcharán hacia la Unidad Zacatenco para que escuchen sus demandas

Alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN se preparan para realizar un mitin y una marcha hacia la Unidad Zacatenco en medio de crecientes protestas por la crisis que atraviesa la institución, tales como:

Instalaciones obsoletas

Falta de insumos

Problemas de transporte

Ante esto, los estudiantes del IPN han realizado diferentes demandas como transparencia presupuestal y la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval.

Los jóvenes de la ENCB del IPN, quienes también serán acompañados por estudiantes de otras escuelas del Politécnico, exigen mayor democracia interna.

Es por eso que convocaron a una movilización que inició alrededor de las 13:00 horas en las instalaciones de la ENCB en Avenida Wilfrido Massieu este martes 21 de abril.

Como se reveló, esta nueva marcha y mitin de los estudiantes del IPN, forma parte de una ola de protestas que incluyó la toma de las instalaciones de Canal Once la semana pasada.

En dicho espacio, los alumnos leyeron en vivo su pliego petitorio y demandaron públicamente la renuncia de Reyes Sandoval.

Además los estudiantes piden:

Auditorías transparentes

La restitución de fideicomisos eliminados

Mayor participación de la comunidad en las decisiones institucionales

Por lo que advirtieron que sus acciones podrían escalar si no se atienden sus peticiones; dicha protesta en la ENCB en Zacatenco podría generar afectaciones viales en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.