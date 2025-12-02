IPN suspende a Javier Tapia Santoyo mientras indaga presuntas irregularidades millonarias

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó la suspensión de su secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo, por su supuesta participación en las irregularidades millonarias al IPN e ISSSTE

La suspensión del funcionario ocurre luego de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno solicitara medidas inmediatas al IPN como parte de las investigaciones contra Javier Tapia Santoyo.

IPN suspende a Javier Tapia Santoyo tras supuestas irregularidades millonarias al IPN e ISSSTE

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida el 2 de diciembre, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, dio instrucciones de suspender a Javier Tapia Santoyo desde el 29 de noviembre de 2025.

Javier Tapia Santoyo, funcionario del IPN podría ser destituido (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La decisión responde a los oficios enviados el 26 y 28 de noviembre por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en los que se pidió al IPN colaborar para esclarecer posibles irregularidades millonarias.

“El doctor Reyes Sandoval ordenó al personal de la Secretaría de Administración facilitar en todo momento la información requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; también se pronuncia porque se lleve a cabo una investigación apegada al marco jurídico que nos rige”. Comunicado IPN

Al respecto, el IPN aseguró ser garante de la transparencia, la honorabilidad y la rendición de cuentas, además de que siempre protegerá el interés de la comunidad por encima de intereses ajenos a la institución.

De acuerdo con las indagatorias, Javier Tapia Santoyo, al frente de la Secretaría de Administración del IPN, otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos a Retimar, empresa fantasma conocida como el “Cártel de la Limpieza”.

Esa no fue la primera vez que el funcionario habría cometido “fraude”, pues durante su gestión en el ISSSTE adjudicó contratos a Interacción Biomédica por más de 1,613 millones de pesos, señalada también como empresa fantasma.