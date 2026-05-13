Un grupo de alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchó la tarde del 13 de mayo rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir la renuncia de Arturo Reyes Sandoval.

Los inconformes denuncian presuntos actos de corrupción por parte de directivos, así como la falta de insumos en los laboratorios y otras áreas al interior del IPN.

A Arturo Reyes Sandoval se le acusa de presunto peculado por crear una asociación privada para recibir más de 12 millones de pesos en cuotas de alumnos, en lugar de que ingresaran a las cuentas oficiales de la institución.

Alumnos del IPN marchan a Segob para exigir renuncia de Arturo Reyes Sandoval

“¡No habrá Mundial!”: Alumnos del IPN amagan con detener el evento deportivo

Durante la marcha del IPN, misma a la que también se unieron alumnos de la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se lanzaron consignas de “¡No habrá Mundial!”.

Según señalaron, el alumnado podría interferir en el evento deportivo si no se destituye a Arturo Reyes Sandoval como director general del IPN en los próximos días.

Asimismo, exigen la democratización de la dirección del IPN, de modo que pueda ser elegida mediante votos y por elección directa de la comunidad estudiantil.

Destacó que los alumnos también piden que se establezca un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que los ingresos autogenerados retornen al IPN y se distribuyan prioritariamente.

Alumnos del IPN marchan a Segob para exigir renuncia de Arturo Reyes Sandoval (Rogelio Morales Ponce)

Alumnos del IPN encabezan bloqueos en CDMX

Los manifestantes del IPN llegaron al Paseo de la Reforma y bloquearon el tráfico en ambos sentidos a las 16:36 horas, tanto en los carriles centrales como en los laterales, a la altura de la Glorieta de la Joven Amajac.

Como alternativa vial se recomienda: