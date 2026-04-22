Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han convocado a una nueva marcha hacia la Secretaría de Gobernación para hacer la entrega de un pliego petitorio con sus demandas.

La marcha está programada para este jueves 23 de marzo de 2026 y el punto reunión será en la unidad de Santo Tomás, desde donde los alumnos del IPN caminarán hacia Gobernación.

Marcha a Gobernación; esto es lo que piden los estudiantes del IPN

Tras finalizar su asamblea de este martes 21 de abril, estudiantes del IPN informaron que realizarán una marcha hacia Gobernación para dar a conocer sus demandas y que estas sean atendidas.

Estudiantes del IPN marcharon a Zacatenco (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La movilización se realizará el próximo jueves 23 de marzo a la 1 de la tarde y se espera la participación de las escuelas de las unidades de Zacatenco, Santo Tomás y Culhuacán.

Los estudiantes del IPN buscarán entregar un pliego petitorio en Gobernación, en el que expondrán sus demandas:

Destitución de Arturo Reyes Sandoval

Atención a la falta de becas y apoyos económicos

Contratación de más profesores

Reparación de laboratorios y talleres

Actualización de planes de estudios

Falta de condiciones adecuadas para la formación técnica

Transparencia en nombramientos de autoridades

Mayor seguridad en los planteles

Cabe mencionar que los estudiantes acusan a Arturo Reyes Sandoval, director del IPN, de uso indebido de fondos públicos y donativos, particularmente aquellos destinados a becas e investigación.

Además, se le atribuyen presuntas prácticas como tráfico de influencias y ejercicio indebido del cargo, por lo que estudiantes acusan opacidad en la toma de decisiones y en la asignación del presupuesto institucional.