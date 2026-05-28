La administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha formalizado la ruptura definitiva en su relación de colaboración con el Patronato Corazón Guinda y Blanco tras denuncias de corrupción.

“El Politécnico da por terminada la relación de coordinación con el Patronato y se inician trabajos de disolución para correcta rendición de cuentas”. IPN

Esta medida responde a una instrucción de la dirección general del IPN para anular de forma anticipada los vínculos establecidos a finales de 2025.

Con ello se busca erradicar esquemas previos de gestión y avanzar hacia una estructura operativa renovada del IPN.

IPN impulsa creación de nuevo marco de colaboración tras ruptura con Patronato Corazón Guinda y Blanco

El titular del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ha impulsado la creación de un nuevo marco de cooperación tripartita que involucre a la Fundación Politécnico A. C. y a una institución bancaria.

A través de esta decisión se busca garantizar que todos los rendimientos se destinen directamente al desarrollo de la comunidad politécnica.

Como parte fundamental de esta transición, se ha ordenado la contratación de auditores externos independientes para examinar el manejo financiero del Patronato y confirmar que el uso de los recursos fue el adecuado.

En breve, se convocará a una asamblea extraordinaria para formalizar la terminación legal de la asociación con el Patronato Corazón Guinda y Blanco.

Esto, vigilando en todo momento que se cumplan las obligaciones pendientes de acuerdo con los estatutos y la legislación aplicable.

Estudiantes del IPN cierran vialidades ante falta de diálogo con autoridades (X/@SCPPyBG)

SEP busca diálogo con estudiantes del IPN ante protestas por denuncias de corrupción

Este proceso de reestructuración en el IPN se da en el contexto de la reciente renovación del convenio con la Fundación Politécnico, un acto validado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Según indicó, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del propio IPN se han acercado con la comunidad estudiantil para establecer un diálogo ante protestas por denuncias de corrupción.

Mario Delgado manifestó que su intención es atender cada un de las demandas, mismas que les fueron entregadas a través de un pliego petitorio.

No obstante, adelantó que el pliego petitorio no se puede resolver únicamente por escrito, pues es necesario realizar consultas, así como análisis de presupuesto o cambios institucionales.

Ante la toma de las instalaciones del Canal Once, instó a los estudiantes a liberar este espacio, pues dijo debe prevalecer como la voz del IPN.