El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto con sus aliados PT y PVEM, inició el registro de coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en los estados que renovarán gubernaturas en las elecciones 2027.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, destacó la alta participación y organización del proceso.

Hasta ahora, 11 legisladores federales han solicitado licencia para competir en las encuestas internas, mientras que el registro abrió hoy en entidades como CDMX, Chihuahua, Colima y Guerrero.

Los 11 legisladores que solicitaron licencia para competir en las elecciones de 2027

De acuerdo con información de la periodista Leticia Robles de la Rosa, especializada en la fuente legislativa, estos son los legisladores que solicitaron licencia para participar en el proceso político rumbo a las elecciones de 2027:

La diputada Julia Arcelia Olguín Serna (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 21 de junio de 2026. La senadora Nora Ruvalcaba Gámez (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 22 de junio de 2026. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 23 de junio de 2026. La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 23 de junio de 2026. La senadora Beatriz Robles Gutiérrez (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 23 de junio de 2026. El diputado Gilberto Herrera Ruiz (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 23 de junio de 2026. La diputada Gricelda Valencia de la Mora (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 23 de junio de 2026. El diputado José Narro Céspedes (Morena) solicitó licencia del 25 de junio al 31 de agosto de 2026. La senadora Verónica Díaz Robles (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 26 de junio de 2026. El diputado Daniel Campos Plancarte (Morena) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 30 de junio de 2026. El diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 22 de junio de 2026.

¿En qué estados ya abrió Morena el registro para las elecciones de 2027?

Hasta el momento, Morena ha abierto el proceso de registro de aspirantes en diversas entidades del país, entre ellas:

Ciudad de México

Chihuahua

Colima

Guerrero

Se espera que en los próximos días el partido continúe con las etapas de registro y definición de coordinadores, quienes eventualmente podrían convertirse en candidatos a las gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027.