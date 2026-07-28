La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal rumbo a las elecciones de 2027.

La herramienta técnica integra un total de 505 actividades agrupadas en 151 procedimientos y 44 procesos institucionales que abarcan desde:

Actos preparatorios

Logística territorial

Jornada de votación

Actividades posteriores a la elección

Elecciones 2027 toman forma: INE aprueba calendario del proceso electoral

INE destaca aplicación del calendario de las elecciones 2027

En un comunicado, el INE informó que el calendario del proceso electoral de las elecciones de 2027 tiene como objetivo organizar las actividades propias de la organización de los comicios.

También busca asegurar que se cumplan las disposiciones constitucionales correspondientes y que se respeten los principios rectores de la función electoral en este Plan Integral y su Calendario.

El mismo se presentará al Consejo General para garantizar su certeza institucional al definir oportunamente la secuencia de:

Tareas

Plazos normativos

Distribución de responsabilidades entre las distintas áreas centrales

Esta distribución y ordenamiento, señala el INE, permitirá a la ciudadanía a conocer oportunamente el avance de su ejecución.

INE (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Calendario de las Elecciones 2027 busca optimizar recursos del INE

Asimismo, el INE destacó la relevancia de este esquema de planificación al considerar que permite optimizar los recursos públicos destinados a su funcionamiento.

De igual forma, busca homologar los criterios de gestión en todo el país y dar puntual seguimiento al cumplimiento del marco legal vigente, reforzando la coordinación interna para salvaguardar el proceso electoral.