Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena destacó la organización y el carácter democrático del proceso interno que lleva a cabo Morena para el registro de coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

Desde el pasado 22 de junio inició formalmente el registro de aspirantes a coordinadores, quienes eventualmente podrían convertirse en candidatos de la alianza conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 27 de junio, fecha en la que concluirá el registro de aspirantes de la coalición oficialista.

Hoy arrancamos nuestro proceso interno para la definición de Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.



Ha sido un día de mucho entusiasmo para nuestro movimiento🇲🇽



Nuestra coalición y nuestro @PartidoMorenaMX es el único que se organiza… pic.twitter.com/oMuToQT7Ai — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) June 23, 2026

Citlalli Hernández destaca amplia participación de aspirantes en Morena

Hernández resaltó que la gran cantidad de personas interesadas en participar refleja el crecimiento de liderazgos y cuadros políticos dentro de Morena y sus partidos aliados.

La funcionaria señaló que quienes decidan registrarse deberán respetar las reglas establecidas en la convocatoria y sumarse a las tareas organizativas impulsadas por la dirigencia nacional.

Asimismo, sostuvo que, a diferencia de otros procesos internos que suelen estar marcados por disputas, en Morena prevalece la unidad entre los aspirantes.

“Afortunadamente tenemos muchas y muchos aspirantes, quiere decir que cada vez tenemos más liderazgos, más cuadros políticos que levantan la mano” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Agregó que los participantes deberán asumir los lineamientos de la convocatoria y recorrer el territorio para promover los logros de la Cuarta Transformación y participar en las asambleas de Defensa de la Soberanía.

“Sabemos que hay compañeras y compañeros que se van a encontrar en territorio, pero se van a encontrar con el pueblo de México hablando de los logros de la Transformación” Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Citlalli Hernández asegura que PRI y PAN replican el modelo interno de Morena

La exsecretaria general de Morena también afirmó que los partidos de oposición han retomado mecanismos similares a los utilizados por el movimiento guinda para definir candidaturas.

Según Hernández, los procesos internos de Morena se han caracterizado por ser democráticos desde la fundación del partido, lo que ha llevado a otras fuerzas políticas a replicar algunas de sus dinámicas de selección.