Arturo Ávila, diputado federal de Morena, destapó su intención de participar en el proceso interno de su partido para la candidatura a la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, en las elecciones 2027.

De acuerdo con el diputado, es momento de saber dónde se puede dar una batalla fuerte y necesaria, por lo que decidió no inscribirse como coordinador de Morena en Aguascalientes.

Arturo Ávila

En este sentido, resaltó que su lucha actualmente va por sacar a Alessandra Rojo de la Vega y “recuperar Cuauhtémoc”.

Arturo Ávila va por “recuperar Cuauhtémoc”; Rojo de la Vega no será reelecta

Arturo Ávila compartió en entrevista para Azucena Uresti que, rumbo a las elecciones 2027 su aspiración se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, actualmente gobernada por Alessandra Rojo de la Vega.

El diputado federal señaló que la batalla necesaria que debe dar se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, su determinación será puesta en marcha hasta agosto, cuando Morena abra las convocatorias para las alcaldías, pues actualmente recibe a aquellos que compiten por una coordinación en los estados donde se renovará la gubernatura en 2027.

“La determinación será en los momentos que determine el partido…es hasta el mes de agosto cuando vienen las convocatoria para esos espacios” Arturo Ávila

“Vamos a recuperar Cuauhtémoc”: Ávila asegura que puede ganar en las elecciones 2027 contra Rojo de la Vega

Arturo Ávila aseguró que “vamos a recuperar Cuauhtémoc” en las próximas elecciones pues se siente seguro de que Morena puede ganar las elecciones 2027 contra Alessandra Rojo de la Vega.

De acuerdo con el diputado federal, encuestas recientes muestran que el más del 50% de la población de la alcaldía no la quiere reelegir.

Según la encuesta de De las Heras del pasado fin de semana, el 55% de los encuestados rechaza la reelección de Rojo de la Vega contra el 41% que si la aprueba; el 47% aprueba su trabajo al frente de la alcaldía.

Asimismo, señaló que una encuesta de la misma casa señala que si las elecciones fueran este fin de semana, él ganaría con 16 puntos de diferencia.

“He visto las últimas encuestas que publicó De las Heras…la encuesta que vi publicada la semana pasada nos dice que si este domingo fueran las elecciones, un servidor ganaría por 16 puntos de distancia” Arturo Ávila

Con esto, señala que se muestra que “la gente está con Morena y quieren un cambio”