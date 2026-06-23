La senadora con licencia Andrea Chávez acudió al World Trade Center (WTC) de la CDMX para formalizar su registro como aspirante para contender por la gubernatura de Chihuahua por Morena.

Andrea Chávez afirmó que Morena le ganará a la oposición en Chihuahua y denunció la intervención del gobierno estatal actual para influir en la contienda.

Andrea Chávez es la primera en registrarse para contender por la gubernatura de Chihuahua con Morena

Andrea Chávez Treviño formalizó su registro este martes 23 de junio como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua por el partido Morena.

🔴Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) se registra como aspirante a coordinadora estatal de Morena en Chihuahua y pide a la gobernadora Maru Campos sacar las manos del proceso.



“Queremos que el gobierno del estado saque las manos; hemos recibido una actitud adversarial, violenta”,… pic.twitter.com/H6KI2Q5si2 — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

La senadora con licencia fue la primera persona en inscribirse durante el segundo día de registros para las gubernaturas.

Su documentación fue recibida por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

A diferencia de otros aspirantes que acuden con simpatizantes, Andrea Chávez asistió sola, mencionando que no quería “quitarle el tiempo a la gente de Chihuahua”.

El proceso interno de Morena para definir la candidatura a la gubernatura de Chihuahua en 2027 se realizará mediante una encuesta abierta a la ciudadanía.

Se informó que los levantamientos de encuestas en los 17 estados con renovaciones de gubernatura iniciarán una vez que concluya el Mundial 2026.

El nombre de la persona ganadora se dará a conocer en un plazo aproximado de dos meses.

Andrea Chávez exige al gobierno estatal de Chihuahua “sacar las manos” del proceso electoral

Durante entrevista con Azucena Uresti, Andrea Chávez arremetió contra los gobiernos de oposición en Chihuahua, afirmando que busca terminar con “100 años de PRIAN” y gestiones que considera alejadas de la realidad ciudadana.

Andrea Chávez acusó a la actual administración estatal de mantener una postura hostil y violenta hacia los movimientos de transformación.

“Pues hemos recibido de todos sus secretarios de gobierno del estado, de parte de ella, una actitud adversarial violenta, lo podemos ver en todas las manifestaciones pacíficas que hemos encabezado en el estado de Chihuahua recientemente” Andrea Chávez

Acusó a la gobernadora de utilizar instancias públicas, como la Junta de Aguas y el servicio de casetas estatales, para bloquear la llegada de manifestantes a marchas pacíficas.

Denunció la existencia de “enormes convenios publicitarios” con medios de comunicación locales, los cuales, según Chávez, son utilizados por la gobernadora para difundir mentiras y desinformar a la población en lugar de hablar con la verdad.

“Sino que miente todos los días, desinforma, utiliza a los medios de comunicación que tiene a través de los convenios publicitarios para hablar con mentiras, hablar con desinformación, no hablarle con la verdad al pueblo de Chihuahua” Andrea Chávez

Afirmó que estos recursos, que deberían destinarse a becas, pensiones o empleos para los más pobres, están siendo desviados para interferir en procesos políticos.

Andrea Chávez exigió que el gobierno estatal “saque las manos” del proceso electoral para permitir una contienda real e igualitaria.

“Queremos que el gobierno del estado saque las manos, pero sobre todo que permita una contienda real, igualitaria, con acceso igualitaria a medios de comunicación, a pesar de los enormes convenios publicitarios que existen allá en Chihuahua, en el estado, en carácter local, pero también que permita que nosotros nos podamos desarrollar libremente, casa por casa, puerta por puerta, no estamos pidiendo más, más que lo justo” Andrea Chávez

Describió al actual gobierno como el “más alejado de la realidad” que han tenido los chihuahuenses.

Criticó la falta de atención a las demandas ciudadanas, el distanciamiento con la población y la carencia de oportunidades generadas durante la administración actual.

Andrea Chávez se posicionó como una alternativa de cambio para encabezar un proyecto “de la mano del pueblo” y generar oportunidades que, según sus declaraciones, no existen actualmente en la entidad.