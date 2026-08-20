Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, pidió a las autoridades federales garantías de su seguridad ante su traslado y llegada a la Ciudad de México.

“Queremos que se haga justicia. Mi esposo es inocente, es un marino con más de 30 años al servicio de México”. Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

Mediante un video compartido en redes sociales, la esposa de Fernando Farías Laguna también afirmó que el contralmirante de la Secretaría de Marina es inocente.

A su vez, confirmó que Fernando Farías Laguna será trasladado a Ciudad de México, aunque hasta el momento seguiría en Buenos Aires, Argentina, en donde fue detenido en abril 2026.

Esposa de Fernando Farías Laguna pide garantías de su seguridad en traslado a México

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna pidió en un video que circula en redes, que se garantice la integridad del contralmirante, tanto en su traslado como llegada a México.

Ex contralmirante Fernando Farías Laguna . (Especial)

Afirmó que tanto ella como sus hijos están preocupados por la seguridad de Fernando Farías Laguna y solicitan apoyo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Aunque la mujer no dio a conocer una hora aproximada para el arribo de su esposo, sí señaló que llegaría a CDMX.

Tampoco dio detalles sobre los riesgos que teme por Fernando Farías Laguna, pero el abogado del contralmirante, Epigmenio Mendieta, declaró que tanto él como su familia temen por su vida.

En ese momento, el litigante señaló que por esa razón habría abandonado México, ya que junto a su hermano, Manuel Farías Laguna, serían chivos expiatorios por red de huachicol fiscal.

Esposa de Fernando Farías Laguna asegura que el contralmirante es inocente

Mónica Gámez aseguró que Fernando Farías Laguna es inocente, ya que es un marino que ha servido a México por más de 30 años y padre de familia.

Al respecto, aseguró que Fernando Farías Laguna no ha visto a sus hijos desde hace un año, debido a lo que definió como un entramado, ya que lo habrían inculpado por huachicol fiscal.

Añadió que quieren que se haga justicia y que se dé con los verdaderos responsables, además de que como a cualquier mexicano, se le respete el debido proceso.