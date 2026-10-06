Habitantes de San Gregorio Atlapulco han manifestado su inconformidad por el retraso en las obras del Plan Integral Hídrico, al considerar que los bloqueos mantienen sin solución problemas históricos de inundaciones, drenaje colapsado y contaminación en la zona chinampera de Xochimilco.

Estos bloqueos afectan el libre tránsito y no solo perjudican a los pueblos vecinos, sino también a los propios habitantes de San Gregorio Atlapulco. Luis Galicia, vecino de San Gregorio Atlapulco

Vecinos que respaldan el proyecto aseguran que las afectaciones se concentran en comunidades que cada temporada de lluvias enfrentan acumulación de agua y daños a la actividad agrícola.

Vecinos de San Gregorio Atlapulco exigen continuar las obras del Plan Integral Hídrico (Cortesía)

Por ello, han solicitado que los trabajos continúen para garantizar mejores condiciones de infraestructura, saneamiento y abastecimiento de agua para la comunidad.

Mientras autoridades capitalinas y vecinos defienden el proyecto por sus beneficios para la comunidad y la zona chinampera, los trabajos permanecen parcialmente detenidos por las protestas.

Yo exigiría que se haga valer la consulta que se llevó a cabo, porque fue pública y representó un ejercicio democrático en la plaza del pueblo. Si es necesario realizar otras mesas de trabajo, que se hagan, pero con la participación de todo el pueblo, no de las 25 personas que mantienen bloqueada la avenida y afectan el libre tránsito de los vecinos, incluso de San Gregorio. Luis Galicia, vecino de San Gregorio Atlapulco

El Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco contempla una inversión millonaria en infraestructura hidráulica, drenaje, tratamiento de aguas y protección ambiental para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Oposición a proyectos hídricos en San Gregorio Atlapulco viene de lejos

Vecinos y autoridades de la CDMX han señalado que el grupo reducido de personas que mantiene bloqueadas las obras del Plan Integral Hídrico en San Gregorio Atlapulco responde a intereses políticos de oposición y no al bienestar comunitario.

Hace varios años, la autoridad también quiso construir un cárcamo y una planta de tratamiento de agua en San Gregorio, pero el grupo que actualmente mantiene el bloqueo se opuso y finalmente la planta fue trasladada al pueblo vecino de San Luis Tlaxialtemalco Luis Galicia, vecino de San Gregorio Atlapulco

De acuerdo con el testimonio del habitante Luis Galicia, quienes encabezan las protestas comparten afinidad con el Partido Acción Nacional (PAN) y ni siquiera residen en los parajes bajos afectados por las inundaciones.

Consideramos que este grupo tiene una afinidad política con el PAN. Incluso hay un diputado que, según nuestra percepción, los orienta. El modo de operar es similar al de otros bloqueos que han realizado. En 2022, cuando Martí Batres era secretario de Gobierno, mantuvieron un cierre durante aproximadamente un mes. Luis Galicia, vecino de San Gregorio Atlapulco

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y funcionarios locales subrayaron que el Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco fue aprobado democráticamente por el 90 % de los participantes en la consulta ciudadana de julio de 2025, por lo que la postura del grupo opositor desacata la decisión mayoritaria del pueblo originario.

¿En qué consiste el Plan Hídrico de San Gregorio Atlapulco?

El Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco representa una inversión superior a los 370 millones de pesos para resolver de fondo las inundaciones, la obsolescencia del drenaje y la contaminación en la zona lacustre de Xochimilco.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de la jefatura de Gobierno, la estrategia abarca las siguientes obras clave:

Infraestructura en la zona alta: Se instalaron 22 gaviones en las cañadas para disminuir la fuerza del agua de lluvia e infiltrarla al acuífero, además de concluir un colector de casi tres kilómetros para encauzar las aguas residuales hacia la planta de tratamiento de San Luis Tlaxialtemalco Renovación del drenaje y bombeo: Incluye la sustitución del drenaje obsoleto del centro del pueblo y la construcción de una planta de bombeo (cárcamo) en el embarcadero Atenco para desalojar las aguas negras a presión hacia el colector Atocpan-Ameca Saneamiento para la zona chinampera: Prevé la rehabilitación de las plantas de tratamiento de San Pedro Actopan, San Luis Tlaxialtemalco y San Lorenzo, garantizando un suministro conjunto de 280 litros por segundo de agua tratada para el riego agrícola de hortalizas y flores

Por su parte, el vecino Luis Galicia coincidió con el diagnóstico oficial, señalando que en parajes como Tlaquilpa y Atenco sufren la acumulación de aguas pluviales y drenajes colapsados provenientes de la Milpa Alta.

En ese sentido, Luis Galicia explicó que el Plan Integral Hídrico de San Gregorio Atlapulco resulta adecuado al separar el agua pluvial de la residual y dotar de agua limpia a la zona chinampera, lamentando que las acciones del grupo opositor mantengan frenadas las obras en perjuicio de la comunidad y la producción agrícola.