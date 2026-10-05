Claudia Sheinbaum dijo que lo que a ella le corresponde dar una respuesta diplomática ante la crítica que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el retiro de la visa a su hijo Andrés Manuel López Beltrán.

“Es una opinión que tiene el presidente López Obrador. Yo soy presidenta de México. Mis declaraciones tienen que estar en el marco de presidenta de México siempre buscando una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, cuando no estamos de acuerdo lo decimos, cuando hay injerencia lo decimos…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera se trata de una opinión personal del expresidente y que a ella le toca mantener una buena relación con Estados Unidos, así como denunciar injerencias cuando corresponde.

AMLO emitió una crítica contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su libro Pueblo y describió como acto “canallesco” haberle retirado la visa a su hijo.

Sheinbaum considera declaración personal de AMLO; el expresidente dijo “canallesco” a Marco Rubio

Sheinbaum refirió que la opinión de AMLO es personal, luego de que el expresidente se pronunció respecto del retiro de la visa a su hijo mayor.

AMLO dijo que esa acción de tipo “canallesco” beneficia a sus adversarios políticos y afecta a su movimiento. También dijo que se tomó la decisión sin justificar ninguna causa.

El retiro de a visa a Andrés Manuel López Beltrán se hizo en el mes de agosto y las declaraciones se incluye en el libro de AMLO, Pueblo, anunciado en video el 30 de septiembre.

Sheinbaum asegura buena relación con Estados Unidos pero resalta defensa ante injerencia

Sheinbaum dijo que hay buena relación con Estados Unidos pero se denuncian injerencias cuando las hay.

En ese marco se pronunció sobre la Academia de Internacional de Capacitación Policial en Querétaro a la cual se hará una revisión.

La presidenta dijo que el tema de seguridad no le corresponde a los estados y que debe hacerse de acuerdo a las leyes mexicanas.

Sheinbaum resaltó que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, convocó a las autoridades estadounidenses, específicamente al embajador Ronald Johnson, pero no a las Fuerzas Armadas mexicanas.