El contralmirante Fernando Farías Laguna ya estaría rumbo a México después de que Argentina aprobara su extradición; hará escala en Colombia, según reportes.

De acuerdo con versiones periodísticas, Fernando Farías Laguna viajará en el vuelo ANX1202 que saldrá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Argentina.

Dicho vuelo, que Fernando Farías Laguna abordaría tras realizar algunos trámites correspondientes a su extradición, llegará primero a Colombia.

Fernando Farías Laguna ya estaría rumbo a México: lo que se sabe

Aunque todavía no hay confirmación de las autoridades, Fernando Farías Laguna saldrá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Argentina con rumbo a México.

Fernando Farías Laguna ya estaría rumbo a México tras hacer escala en Colombia (Michelle Rivera)

El vuelo mencionado hasta el momento, partió desde México con rumbo a Argentina, la tarde del martes 18 de agosto, tras hacer una escala en Colombia.

Sin embargo, la información de dicho vuelo, que habría aterrizado en Argentina a las 6:11 horas, no se ha actualizado, por lo que se desconoce si partirá este miércoles 19 de agosto.

El periodista Arturo Ángel había señalado alrededor de las 16:17 horas que el contralmirante ya dejó el penal federal con ruta al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Aunque de momento no se tiene información o imágenes sobre la salida de Fernando Farías Laguna del penal argentino en el que ha estado detenido desde su captura en abril 2026.

¿Fernando Farías Laguna ya está rumbo a México? Su abogado no lo ha confirmado

Pese a confirmación del gobierno de Argentina sobre la extradición de Fernando Farias Laguna, el abogado del excontralmirante, Epigmenio Mendieta, no ha confirmado su traslado.

Todavía la mañana de este miércoles 19 de agosto, el litigante afirmó para diversos medios que, por la vía jurídica, sigue en curso el proceso de extradición.

Sin embargo, señaló que de ser trasladado, se violentaría el debido proceso, ya que hasta el 27 de agosto está citado para definir su traslado a México.

En espacios de radio, antes de darse a conocer que ya estaría rumbo a México, Epigmenio Mendieta confirmó que habló con Fernando Farías Laguna que seguía en Argentina.