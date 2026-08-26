Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, dijo temer por su vida ya que ha recibido amenazas de abrirle una carpeta de investigación si continúa ofreciendo entrevistas sobre el caso del contraalmirante.

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la esposa de Fernando Farías Laguna afirmó que las amenazas llegaron a través de su abogado.

“Temo por mi seguridad y la de mi familia porque recibí una amenaza que si sigo dando entrevistas me van abrir a mí una carpeta de investigación. Me lo dijo mi abogado, se lo dijeron a él” Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

Temerosa por la advertencia, adelantó que no hablará de más, de hacerlo le fabricaran cosas como lo hicieron con su esposo, actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“No quiero decir mucho de esto porque me van a regañar. No quieren que de entrevistas, exponerme. Temo por la vida de mi esposo, la mía, de mis hijos y cualquier miembro de la familia. Así como a mi esposo le fabricaron cosas, cualquier cosa me pueden a mi inventar” Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna (Captura de pantalla )

Mónica Gámez insiste en que Fernando Farías Laguna es inocente; se dice preocupada por su salud

La audiencia de Fernando Farías Laguna se reanuda este miércoles. La diligencia se realiza a puerta cerrada y mediante videoconferencia por motivos de seguridad nacional.

En esta segunda parte, el contraalmirante podría ser vinculado a proceso bajo la sospecha de su participación en un esquema de huachicol fiscal.

Ante la posibilidad, Mónica Gámez asegura que el proceso representa un riesgo personal para su esposo, quien tiene un problema del corazón, además de padecer ansiedad, razón por la que en Argentina recibía pastillas.

En México, aún no le suministran el medicamento y mucho menos lo ha valorado un cardiólogo, se quejó y advirtió que su problema cardíaco puede ser utilizado para justificar una eventual agresión.

“Me daba miedo, la verdad, que usaran ese problema para decir: ‘Ay, le pasó algo’” Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

Y frente a la posibilidad que Fernando Farías Laguna sea asesinado, dijo no descartar ese escenario ya que sería una forma definitiva de silenciarlo.