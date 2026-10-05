Joel Echeverría, el manager de Karina Torres, acusó que le robaron la corona de ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, pero aseguró que él la vengará de la mejor forma.

En medio de la polémica en donde el público de La Casa de los Famosos México 2026 denuncia fraude, Karina Torres habría confirmado la opinión de su manager compartiendo el post.

Manager de Karina Torres acusa robo tras el tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026

Fans de La Casa de los Famosos México 2026 acusan que de los habitantes del reality show, Karina Torres es quien más destacaba, por lo que creen no debió haberse llevado el tercer lugar.

Además de que la creadora de contenido se salvó de ser eliminada, fans no creen que Memo Schutz haya sido más popular que la ‘licenciada’.

Sumado a su perspectiva, Joel Echeverría, manager de Karina Torres, también se sumó a las críticas y señaló robo por la producción para que Mariana Ochoa ganara La Casa de los Famosos México 2026.

El manager apuntó que la producción dejó a Karina Torres sin corona, sin embargo, él se encargará de que ella sea la participante que tenga más trabajo post reality show.

“Te robaron la corona, pero la que más trabajo tendrá eres tú, de eso me encargo yo”. Joel Echeverría, manager.

Manager de Karina Torres denuncia robo tras el tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026. (@joeles6 )

Joel Echeverría también compartió otra publicación en donde fans acusan el fraude, así como creadores de contenido como Eddy Nieblas, Alicia Soto, Dayane Chrissel, reportan el enojo del público tras el tercer lugar de la miembro de Las Perdidas.

Por otra parte, aunque Karina Torres aseguró que el no haber ganado La Casa de los Famosos México 2026 no le afectó, la habitante compartió el post en donde su manager acusó robo.