Fernando Farías Laguna sigue en Argentina porque “solicitó un asunto jurídico”, esa es la razón del retraso de su traslado a México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum puntualizó que a pesar del retraso “no esta en duda su traslado” por lo que es inminente su llegada a México.

“Lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México… los representantes de la fiscal que vienen al Gabinete nos dijeron que no está en duda su traslado” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de mexicana pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que explique el retraso de la llegada del sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, a fin de evitar imprecisiones procedimentales.

Oficializan traslado de Fernando Farías Laguna a México

El 19 de agosto se aprobó el tratado de Fernando Farías Laguna a México desde Argentina por el caso de una megared de huachicol fiscal, luego de versiones extraoficiales que aseguraban ya volaba a México desde el 17 de agosto.

El traslado se anunció el 19 de agosto e incluso la familia de Fernando Farías Laguna se pronunció al respecto.

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, pidió a Sheinbaum y las autoridades judiciales mexicanas garantizar la integridad de Fernando Farías Laguna, a quien consideró inocente.

Claudia Sheinbaum insistió este 20 de agosto que, con información de a FGR, ese traslado no está en duda.

¿Cuándo llega Fernando Farías Laguna a México?

Se esperaba que este 20 de agosto llegara a México Fernando Farias Alguna, procedente del Ezeiza en Buenos Aires, Argentina.

El 19 de agosto por la tarde se publicó que el contralmirante dejó el centro penitenciario se encontraba en el aeropuerto internacional de la misma localidad de Ezeiza.

La FGR podría dar mayor certeza de la fecha en la que Fernando Farías Laguna pisaría suelo mexicano, tal como lo pidió la presidenta Sheinbaum.