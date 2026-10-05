La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó septiembre de 2026 con un nivel de aprobación superior al 70%, manteniendo una estabilidad poco común en la opinión pública a lo largo de su segundo año de gobierno.

Los resultados más recientes de la encuesta MetricsMx muestran que la aprobación ciudadana se ha sostenido durante todo el mes, mientras crece el interés por los escenarios políticos rumbo a las elecciones 2027.

El estudio también revela percepciones divididas sobre la continuidad de la alianza entre Morena y el PT, así como preocupaciones persistentes en materia de seguridad pública.

Claudia Sheinbaum cierra septiembre con 70.4% de aprobación ( SDPNoticias)

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum durante septiembre

De acuerdo con los datos de MetricsMx levantados el 30 de septiembre de 2026, la gestión de la presidenta de México registró un 70.4% de aprobación total.

Este respaldo se compone de un 59.3% que afirma que aprueba “mucho” su labor y un 11.1% que la aprueba “algo”.

Por su parte, la desaprobación se ubicó en un 18.9% (16.0% “desaprueba mucho” y 2.9% “desaprueba algo”), mientras que un 6.8% se mantuvo neutral (“ni aprueba ni desaprueba”) y un 3.9% no supo responder.

Este resultado confirma una remarcable consistencia en la valoración de la jefa del Ejecutivo durante todo el mes de septiembre:

Semana del 2 de septiembre: 71.8% de aprobación

Semana del 9 de septiembre: 72.5% de aprobación

Semana del 16 de septiembre: 70.5% de aprobación

Semana del 23 de septiembre: 70.5% de aprobación

Semana del 30 de septiembre: 70.4% de aprobación

Claudia Sheinbaum cierra septiembre con 70.4% de aprobación ( SDPNoticias)

La alianza de Morena y el PT de cara a las elecciones 2027

Al consultar a la ciudadanía sobre la dinámica de las elecciones 2027 en 17 entidades de la República, las opiniones sobre la continuidad de la coalición entre el PT y Morena se muestran divididas:

Dependerá del estado: Un 31.7% considera que la alianza variará según cada entidad federativa.

Indecisos: Un 31.7% señaló que no sabe qué ocurrirá con la alianza.

Mantendrán la alianza: Un 28.2% cree que el PT se mantendrá firme en alianza con Morena a nivel general.

Ruptura: Un 8.4% anticipa una ruptura formal entre ambas fuerzas políticas.

¿qué piensa la gente de una alianza con el PT? ( SDPNoticias)

Percepción de seguridad en México

La encuesta del 30 de septiembre de 2026 también midió la percepción sobre la seguridad pública en comparación con el año anterior.

Ante la interrogante de si perciben más o menos inseguridad en el país:

Un 46.9% percibe “más inseguridad” (35.2% “mucha más” y 11.7% “más”)

Un 36.3% percibe “menos inseguridad” (15.6% “mucha menos” y 20.7% “menos”)

Un 13.1% considera que la situación se mantiene igual

Un 3.7% no contestó a la pregunta

Hay preocupación por la inseguridad ( SDPNoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 30 de septiembre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México.

Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 17 de septiembre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE del 17 de septiembre de 2026. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.