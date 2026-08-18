La justicia argentina prevé abordar el próximo 27 de agosto la extradición de Fernando Farías Laguna a México, por el caso de huachicol fiscal en su contra.

La audiencia se tiene programada para el 27 de agosto, la cual podría durar uno o varios días, y tras ello se sabrá si Fernando Farías Laguna llega directo al Penal del Altiplano procedente del centro penitenciario de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina.

Versiones periodísticas aseguraron que Fernando Farías Laguna llegaría extraditado a México este 18 de agosto, pero no fue así, no obstante, ello podría ocurrir en alrededor de semana y media.

Juicio de Extradición de Fernando Farías Laguna inicia el 27 de agosto

La siguiente semana, a partir del 27 de agosto, las autoridades argentinas podrían empezar el juicio de extradición para que Fernando Farías Laguna sea trasladado a México.

Una vez que se lleve la audiencia de juicio de extradición, Argentina deberá comunicar su decisión a su propio Ministerio de Relaciones Exteriores para que esa dependencia acuerde los términos de entrega a la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

El retorno a México de Fernando Farías Laguna podría ocurrir en alrededor de semana y media.

Fernando Farías Laguna permanece en Buenos Aires en espera de extradición

Epigmenio Mendieta, abogado en México el contralmirante, aseguró que este martes 18 de agosto Fernando Farías Laguna permanece en Buenos Aires.

La defensa del sobrino de Rafael Ojeda Durán dijo que los abogados argentinos que llevan su caso acudieron al penal donde se encuentra y confirmaron que se encuentra internado en el centro penitenciario de Ezeiza.

Aunque señaló que es mentira que Fernando Farías Laguna haya salido de Argentina rumbo a México, no adelantó ni confirmó que la extradición estaría cerca.