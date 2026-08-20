Felix Helou, cabeza del equipo de defensa en Argentina de Fernando Farías Laguna, dijo que el contralmirante no debería ser enviado a México pero cualquier cosa podría pasar.

De visita en México, el abogado de Fernando Farías Laguna dijo a Azucena Uresti que un posible acuerdo entre Omar García Harfuch y las autoridades argentinas debería ser denunciado en el juzgado.

“La decisión depende del Poder Judicial (de Argentina)… no tengo conocimiento del acuerdo político, pero… debería ser denunciado en el juzgado… mi experiencia indica que puede pasar cualquier cosa (ser enviado a México o seguir su proceso)… debería Fernando estar en Argentina” Felix Helou. Defensa en Argentina de Fernando Farías Laguna

Felix Helou se mostró en contra de posibles acuerdos políticos y de que los gobiernos se pronuncien sobre casos judiciales.

Defensa de Fernando Farías Laguna asegura que sigue en cárcel de Ezeiza y descarta cualquier movimiento

Felix Helou dijo que son noticias falsas todas las versiones de que Fernando Farías Laguna está en un proceso de traslado a México, negó cualquier movimiento y dijo que todo ello responde a motivaciones políticas.

El abogado argentino dijo que Fernando Farías Laguna sigue en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza y que hoy lo vistan los abogados de su equipo.

“Hoy nuestros abogados están yéndolo a visitar en la cárcel en Buenos Aires y tendemos las novedades en próximas horas…” Felix Helou. Defensa en Argentina de Fernando Farías Laguna

Publicaciones periodísticas han señalado que Fernando Farías Laguna fue trasladado al aeropuerto internaiconal de Ezeiza como parte de la preparación para su traslado a México y que había dejado el penal de máxima segurdad de esa localidad el 19 de agosto.

Defensa de Fernando Farías Laguna señala que envió fuera de la ley sería “secuestro”

La defensa de Fernando Farías Laguna insistió que el contralmirante señalado de huachicol fiscal no es extraditable y que ”no ha tenido liberación del juez que lo tiene a su cargo”.

Helou recordó que Farías Laguna tiene pendiente la primera audiencia el 27 de agosto por el pedido de extradición por lo que no debería ser enviado a México a menos que lo hagan fuera del sistema legal y sería considerado un secuestro.

“En Argentina debe enfrentar el pedido de extradición… tiene audiencia el 27 de agosto, sino se respeta sería ilegal… me recuerda a situaciones donde operaciones de inteligencia secuestran a agentes por fuera del sistema legal” Felix Helou. Defensa en Argentina de Fernando Farías Laguna

El abogado recordó que Fernando Farías Laguna debe enfrentar en Argentina la causa de uso de documentos falsos con los que entró al país y que está analizando una segunda pedia de asilo.