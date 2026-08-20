El excontralmirante Fernando Farías Laguna dejará el penal de Ezeiza luego de que un juzgado federal de Argentina resolviera declarar la falta de mérito para procesarlo, por lo que su defensa fue notificada.

Farías Laguna permanecía detenido en Argentina desde abril de 2026, tras ser localizado en Buenos Aires con documentación guatemalteca falsa en medios de las investigaciones en México por huachicol fiscal.

Argentina autoriza la salida de Fernando Farías Laguna del penal de Ezeiza

De acuerdo con la resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, la justicia Argentina determinó que no existen elementos para procesar a Farías Laguna por el asunto migratorio que se indaga.

Fernando Farías Laguna dejará el penal de Ezeiza tras autorización de Argentina (@azucenau)

La decisión judicial señala como un punto clave que el Estado mexicano desistió del pedido de extradición, por lo que el caso de Fernando Farías Laguna será archivado y se seguirá el proceso migratorio.

Este jueves 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de Farías Laguna a México no estaba en duda y atribuyó el retraso a un procedimiento jurídico iniciado en Argentina.

La nueva resolución argentina abre un nuevo escenario para el caso y establece el cierre del archivo de su extradición a México, por lo que Farías Laguna podría ser deportado.