El gobierno de Argentina confirmó la deportación de Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina acusado de liderar una red de huachicol fiscal en las aduanas.

Detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026 tras una ficha roja de Interpol, su traslado a México inició este 19 de agosto.

La decisión se tomó tras gestiones de Omar García Harfuch y presunta intervención de Estados Unidos.

Fernando Farías Laguna enfrentará procesos judiciales por huachicol fiscal junto a su hermano Manuel Roberto, recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Fernando Farías Laguna es deportado por Argentina; ya inició su traslado a México

Aunque México había solicitado la deportación de Fernando Farías Laguna al país por la acusación de la red de huachicol, Argentina no había confirmado la deportación hasta hoy 19 de agosto de 2026.

Información oficial confirmó que Argentina iniciar la deportación, decisión que tomaron luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) asistió al país para hablar de la seguridad en México frente a la DEA.

Hasta la mañana de hoy, Epigmenio Mendieta, el abogado de los hermanos Farías Laguna, dijo que el excontralmirante no estaba en proceso de deportación, estatus que se modificó horas después.

Se cree que Fernando Farías Laguna llegará a México en las próximas horas en donde iniciará su proceso acusado por huachicol fiscal junto a su hermano Manuel Roberto Farías Laguna que está detenido en el Cefereso número 1 “El Altiplano”.

Estados Unidos habría intervenido para la deportación de Fernando Farías Laguna

Sin explicación, Argentina decidió que cuatro meses de la detención de Fernando Farías Laguna era el momento de enviarlo a México, situación que aseguran fue gracias a Estados Unidos.

Cercanos han asegurado que si Argentina decidió accionar tras el evento en el país de la DEA, fue porque Estados Unidos intervino para la deportación del excontralmirante.

La decisión se habría tomado tras pedirle a Omar García Harfuch respetar sus derechos humanos, garantía procesal y su integridad física.

Pese al proceso legal contra los hermanos Farías Laguna, su defensa ha argumentado que hay otros nombres que involucrados han pronunciado, pero que no están siendo investigados.

Asimismo, Mendieta ha argumentado que son altos mandos quiénes debieron estar enterados del huachicol fiscal en las aduanas marítimas.