El viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona, España, para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia del 16 al 19 de abril de 2026, ya fue notificado al Senado.

En la invitación, el presidente de España, Pedro Sánchez, convocó a Claudia Sheinbaum para participar en el evento que comenzó durante la 79ª Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

Viaje de Sheinbaum a Barcelona ya fue notificado al Senado

Sheinbaum participará en la Cumbre en Defensa de la Democracia del 16 al 19 de abril

En el documento firmado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, se notifica al Senado que Claudia Sheinbaum se ausentará del territorio nacional para realizar una visita de trabajo a Barcelona.

Los días contemplados abarcan del 16 al 19 de abril del año en curso, con el propósito de atender la invitación que el presidente de España le extendió para participar en la “IV Cumbre en Defensa de la Democracia”.

Una vez concluido el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, se enviará un informe de los resultados y acuerdos alcanzados, tal y como establece el artículo 88 Constitucional.

Claudia Sheinbaum descarta ruptura de relaciones con España (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, explicó que, en la sesión de este martes, el pleno del Senado será notificado sobre la recepción de esta comunicación por parte de la presidenta de la República.

¿Qué presidentes estarán presentes en la Cumbre en Defensa de la Democracia?

El viaje de Claudia Sheinbaum rompe con los ocho años en los que ningún presidente mexicano visitó España, debido a la pausa que el expresidente AMLO impuso en la relación bilateral.

Además de los presidentes Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez, en este encuentro estarán presentes: