Ante la controversia generada por la solicitud de disculpas por la Conquista de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó una ruptura de relaciones con España y aseguró que los vínculos entre ambos países se mantienen sólidos.

Durante su conferencia mañanera del lunes 13 de abril de 2026, la mandataria enfatizó que nunca ha existido un rompimiento diplomático con España, pese a las diferencias históricas.

"Nunca se ha roto la relación diplomática con España, nunca. Bueno, en la época de Franco. Pero desde la carta que envió el presidente López Obrador al Rey de España, las relaciones diplomáticas, comerciales y el turismo continúan” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Relación México-España se mantiene pese a polémica de AMLO

La presidenta recordó que el debate se originó durante el gobierno del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien solicitó a España una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

A pesar de ello, Sheinbaum reiteró que las relaciones diplomáticas, comerciales y turísticas se han mantenido activas.

Además, reconoció que existe una diferencia de visión histórica entre ambos países sobre este periodo.

Sheinbaum destaca cambio en postura del Rey Felipe VI

Sheinbaum también señaló que ha habido un cambio en la postura de autoridades españolas, incluido el Rey Felipe VI, tras iniciativas culturales impulsadas por México.

“El presidente de España y el Rey hicieron declaraciones distintas después de las exposiciones sobre culturas originarias. Hoy hay un reconocimiento de que debemos evaluar de otra manera la llegada de los españoles” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Según la mandataria, aunque no se ha emitido una disculpa formal como la solicitada por AMLO, sí existe una apertura a revisar la narrativa histórica.

Sheinbaum se reunirá con Pedro Sánchez en España

Sobre su próxima visita, la presidenta adelantó que viajará a Barcelona, España el 18 de abril, donde sostendrá reuniones con el presidente Pedro Sánchez y otros líderes de América Latina.

Entre los asistentes confirmados mencionó a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Aclaró que no se trata de una visita de Estado formal, pero sí de encuentros relevantes en el ámbito internacional.

México impulsará nueva visión sobre la Conquista

Finalmente, Sheinbaum aseguró que su gobierno continuará promoviendo una visión distinta sobre la Conquista de México, destacando el valor de las civilizaciones originarias.

“La idea de que vinieron a civilizar ya no debe sostenerse. En nuestro territorio existían civilizaciones extraordinarias, incluso más avanzadas en algunos aspectos que Europa” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Agregó que se impulsará el trabajo de antropólogos mexicanos en España para explicar una perspectiva más amplia y actualizada de este periodo histórico.