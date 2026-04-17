Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, recibió a Claudia Sheinbaum en su visita a España para la Cumbre de Defensa de la Democracia.

De acuerdo con el mandatario, con la participación de Sheinbaum “nuestro rebaño está creciendo” para darle esperanza al mundo.

Asimismo, destacó la importancia de la defensa de la democracia, o podrían surgir movimientos como el encabezado por Adolfo Hitler.

Lula aplaude incorporación de Sheinbaum en Cumbre de Defensa de la Democracia

Lula da Silva aplaudió la incorporación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la Cumbre de Defensa de la Democracia de Pedro Sánchez.

De acuerdo con el mandatario de Brasil, este esfuerzo para buscar la paz es un acierto del gobierno de España y reiteró la importancia de la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum

“Vino la presidenta de México, eso significa que nuestro rebaño está creciendo, porque hay que darle esperanza al mundo que despierte el sueño de las personas, el sueño de un mundo mejor” Luiz Inácio Lula da Silva

Democracia prevendrá que acciones de Hitler se repitan, señala Lula

Por otra parte, señaló la importancia de fortalecer la democracia en el mundo para evitar que resurja el fascismo o el nazismo.

De acuerdo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fortalecer el proceso democrático evitará una “vuelta hacia el pasado” y no ocurra “como pasó con Hitler.

“Vamos a ver si podemos encontrar una solución para fortalecer el proceso democrático en el mundo para que no permitamos una vuelta hacia el pasado porque si no, va a pasar como pasó con Hitler, va a pasar el nazismo, el fascismo” Luiz Inácio Lula da Silva

Gustavo Petro advierte desde España sobre odio racial en Europa: “Hitler está vivo”

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Adolfo Hitler “está otra vez vivo en Europa” a través del odio racial al extranjero que permite a las formaciones de extrema derecha ganar elecciones.

Por ello, aplaudió la postura de España frente a la guerra en Irán al señalar que la xenofobia en torno a la agresión que hay contra la gente de dicho país “rompe con el derecho internacional y acepta que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora”.