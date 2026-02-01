Desde el avión presidencial Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que exista una crisis humanitaria en Cuba pese al bloqueo petrolero y a la amenaza de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtiera que dichas medidas podrían provocar una grave crisis humanitaria en Cuba, país que enfrenta desde hace más de seis años una profunda crisis económica.

Trump niega crisis humanitaria en Cuba y apuesta por la negociación

Al ser cuestionado por reporteros sobre la advertencia realizada por la presidenta Sheinbaum, Trump rechazó que Cuba se encuentre ante una crisis humanitaria y aseguró que las medidas anunciadas buscan presionar al gobierno cubano para llevarlo a una mesa de negociación.

Sheinbaum advierte crisis humanitaria en Cuba por sanciones de Trump (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

De acuerdo con Trump, su administración confía en que esta estrategia derive en un acuerdo, principalmente en materia energética, que permita un cambio en la situación del país caribeño.

Incluso, el mandatario estadounidense se mostró optimista al señalar que, mediante negociaciones con su gobierno, Cuba podría ser “libre otra vez”.

“No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían y querrían hacer un acuerdo. Así que Cuba será libre otra vez” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump afirma que cubanos en Estados Unidos desean regresar a la isla

Durante sus declaraciones, Trump también afirmó que Cuba enfrenta múltiples problemas y aseguró tener conocimiento directo de la situación debido a que conoce a personas originarias de la isla.

Asimismo, reveló que muchos cubanos que actualmente viven en Estados Unidos desean regresar a Cuba , por lo que reiteró su interés en resolver la situación bilateral.

“Nos vendría bien un acuerdo. Cuba realmente tiene problemas. Conozco muchas personas de Cuba. Tenemos mucha gente en los Estados Unidos que ahora mismo quisiera volver a Cuba y nos gustaría resolver eso” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La advertencia de Claudia Sheinbaum sobre una posible crisis humanitaria en Cuba

Cabe recordar que durante la conferencia matutina del pasado 30 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la imposición de aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance.

La mandataria mexicana alertó que estas medidas afectarían directamente a hospitales, el abasto de alimentos y servicios básicos, por lo que llamó al respeto del derecho internacional.