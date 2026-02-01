La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba pese a las sanciones emitidas por su homólogo estadounidense Donald Trump.

Y es que fue el 29 de enero, cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual anunció aranceles para todos los países que que realicen envío de petróleo a Cuba.

Sheinbaum enviará alimentos a Cuba como ayuda humanitaria; negociar reactivar el envío de petróleo a la isla

Durante una gira de trabajo por el estado de Sonora, la presidenta Sheinbaum manifestó que ya se realizan las gestiones necesarias para el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo nacional, el envío de dicha ayuda estará a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), y constará de “alimentación y otros productos”.

La presidenta Sheinbaum manifestó el objetivo es enviar la ayuda humanitaria a Cuba esta misma semana, reiterando que el pueblo de la isla requiere de “enseres y otros productos fundamentales”.

En este sentido, Claudia Sheinbaum reiteró que no habló acerca del envío de petróleo a Cuba con Trump, pese a que el mandatario estadounidense impuso sanciones a los países que realicen esta acción.

No obstante, aseguro que ya se encuentra trabajando de manera diplomática para poder revertir esta situación y reanudar muy pronto el envío de barriles de petróleo a Cuba.

Sheinbaum rechaza versión conspirativa de The Invisible Coup (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM / Daniel Augusto)

Trump aplaude a Sheinbaum por frenar envíos de petróleo a Cuba

Desde su avión presidencial, Donald Trump aplaudió a Claudia Sheinbaum por frenar los envíos de petróleo a Cuba.

Al ser cuestionado por este tema, Trump aseguró que países como Venezuela ya no enviarán más petróleo a la isla, situación que aseguró le planteó a la presidenta de México.

En este sentido, aseguró que Sheinbaum accedió a detener los envíos de buques con petróleo a Cuba, por lo que calificó esto como “algo bueno” de su parte.

“La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy buena. Le dije que no quería que enviara más petróleo a Cuba y ya no lo está enviando”. Donald Trump

De momento el propio gobierno de México señaló que están detenidos los envíos hasta alcanzar algún acuerdo diplomático que no afecte a nuestro país.