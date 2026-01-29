La tensión entre Cuba y Estados Unidos ha escalado un peldaño más con la preocupación que embajadas y empresas internacionales establecidas en la isla han externado.

Esta situación generó que se empezaran a evaluar planes de evacuación ante la posibilidad de que Estados Unidos prepare una intervención militar.

Escala incertidumbre entre Cuba y Estados Unidos: ya hay planes de evacuación

Medios señalan que decenas de países en Europa y Latinoamérica han actualizado sus planes de evacuación por incertidumbre geopolítica en Cuba.

Incluso, se dice de empresas del sector privado que iniciaron la evacuación de familias de sus trabajadores extranjeros que se encuentran en la isla.

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba, encabezó un acto de solidaridad con Venezuela (Ramon Espinosa / AP)

Más empresas del sector privado —que han declarado bajo el anonimato a EFE— revelaron que cuentan con reservas de carburante para la continuidad de sus operaciones.

Sin embargo, de continuar la escasez de combustible sin petróleo venezolano y mexicano, la producción será insostenible.

Por su parte, las embajadas se mantienen alertas en caso de tener que activar procedimientos de emergencia.

Estados Unidos en constante presión contra Cuba

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el presidente Donald Trump se ha encargado de ejercer una fuerte presión sobre Cuba.

El mandatario cortó los suministros de petróleo enviados desde Venezuela y lanzó declaraciones en las que afirma que la isla está “a punto de caer”.

En Cuba, una crisis económica y energética está a la vista, panorama nada alentador con las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio.

Por su parte, agregó que él estaría preocupado si se encontrara dentro de territorio cubano:

“Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”. Marco Rubio

Del mismo modo, no se ha descartado una opción militar. Según Donald Trump, lo que se busca es un cambio de régimen en Cuba, motivo de las constantes presiones desde Washington a la isla.