Sheinbaum recibe respaldo de senadores de Morena por mantener ayuda humanitaria en Cuba

Los senadores de Morena expresaron su respaldo “firme” a la presidenta Claudia Sheinbaum por su decisión de mantener el envío de ayuda humanitaria en Cuba.

Esto luego de que Claudia Sheinbaum anunciara este domingo 1 de febrero que, a través de la Secretaría de Marina (Semar), enviará “alimentos, enseres y otros productos fundamentales” para el pueblo Cubano.

Morena respalda a Sheinbaum por mantener ayuda humanitaria en Cuba; refirma política exterior de México, aseguran

A través de un comunicado conjunto, senadores de Morena, PT y Partido Verde, respaldaron a Claudia Sheinbaum por mantener la ayuda humanitaria a Cuba pese a sanciones impuestas por Estados Unidos.

El documento destaca que México mantiene una extensa tradición de solidaridad con otros países, particularmente con la isla de Cuba.

Por tal motivo los senadores de Morena manifestaron que, es su papel de representantes populares y de auxiliares en temas de política exterior, respaldaron plenamente la decisión de Claudia Sheinbaum para enviar artículos de primera necesidad al pueblo cubano.

En este sentido, los legisladores de los tres partidos señalaron que la ayuda humanitaria forma parte de la defensa del derecho internacional, así como valores universales y principios de la Carta de Naciones Unidas.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que agotará todos los medios diplomáticos para solucionar las diferencias con Estados Unidos en el tema Cuba y pueda, lo más pronto posible, reactivar el envío de petróleo a Cuba.