Miguel Díaz-Canel Bermúdez es el actual presidente de la República de Cuba desde octubre de 2019 y, desde 2021, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido legal en la isla.

Su llegada al poder marcó el relevo generacional tras la salida de Raúl Castro, convirtiéndose en el primer presidente cubano nacido después de la Revolución de 1959.

Su ascenso a la jefatura del Estado ha estado acompañado de críticas internas e internacionales, principalmente por la continuidad del modelo político cubano, la respuesta gubernamental ante protestas sociales y las restricciones a la libertad de expresión.

¿Quién es Miguel Díaz-Canel?

Miguel Díaz-Canel inició su carrera profesional como ingeniero electrónico y profesor universitario. Posteriormente incursionó en la política a través de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organización en la que ocupó distintos cargos de dirección.

Entre 1987 y 1989, cumplió una misión internacionalista en Nicaragua, donde estuvo al frente de la Sección UJC-FAR de las tropas cubanas destacadas en ese país. A su regreso, fue dirigente de la UJC en la provincia de Villa Clara, integrándose más tarde al Comité Nacional de la organización y, en 1991, al Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El 24 de febrero de 2013 fue designado primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en sustitución de José Ramón Machado Ventura. Posteriormente, el 19 de abril de 2018, asumió como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y en octubre de 2019 se convirtió oficialmente en presidente de la República de Cuba tras la entrada en vigor de la nueva Constitución.

Desde 2021, ocupa también el cargo de primer secretario del PCC, y en 2023 fue reelecto para un segundo mandato presidencial de cinco años. Durante su administración ha enfrentado un escenario marcado por la crisis económica, protestas sociales y señalamientos por presunta represión y censura a la disidencia.

¿Qué edad tiene Miguel Díaz-Canel?

Miguel Díaz-Canel Bermúdez nació el 20 de abril de 1960, por lo que en 2026 tendrá 66 años de edad.

¿Miguel Díaz-Canel tiene esposa?

El presidente cubano está casado con Lis Cuesta Peraza, funcionaria pública y exejecutiva del sector turístico, quien lo ha acompañado en actos oficiales y giras internacionales.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Díaz-Canel?

Miguel Díaz-Canel es signo Tauro, un signo de tierra asociado con la determinación, la constancia y la practicidad.

¿Miguel Díaz-Canel tiene hijos?

El mandatario tiene dos hijos de su primer matrimonio con Marta Villanueva: Miguel Díaz-Canel Villanueva y Jenny Díaz-Canel Villanueva. Además, es padrastro de Manuel Anido Cuesta, hijo de Lis Cuesta Peraza, quien ha acompañado al presidente en eventos oficiales.

¿Qué estudió Miguel Díaz-Canel?

Miguel Díaz-Canel es ingeniero electrónico por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

También cuenta con un doctorado en Ciencias Técnicas, con una tesis enfocada en la gestión gubernamental en ciencia e innovación.

¿En qué ha trabajado Miguel Díaz-Canel?

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos clave en el Partido Comunista y el gobierno cubano, entre ellos: