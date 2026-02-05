Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo a la isla ante Estados Unidos y su nuevo bloqueo petrolero, ello durante un mensaje televisivo nacional.

“¿Cuántas señales de apoyo se han recibido? Movimiento Morena… La presidencia de Claudia Sheinbaum que prácticamente en todas sus mañaneras responde sobre… la posición de México y su apoyo a Cuba. La cancillería Mexicana (SRE)” Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

Miguel Díaz-Canel dio una lista de gobiernos, dependencias, partidos y movimientos que han defendido a Cuba del bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos.

Entre quienes han defendido a Cuba enlistó a la Presidencia de Claudia Sheinbaum, Morena y la cancillería mexicana (Secretaría de Relaciones Exteriores), ademas de otros organismos de Rusia, China, Venezuela y más.

🇨🇺🇲🇽Miguel Díaz-Canel agradece a la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y SRE su apoyo a la isla.



"La Presidencia de Claudia Sheinbaum que, en prácticamente todas sus mañaneras, responde preguntas que tiene que ver con la posición de México y su apoyo", dice el presidente de Cuba.

Cuba apostará por energías renovables ante bloqueo energético de Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel detalló que Cuba apostará por las energías renovables ante el bloqueo energético de Estados Unidos.

Así lo dijo al afirmar que el año anterior se instalaron 49 parques fotovoltaicos, por lo que las opciones renovables pasaron de aportar el tres por ciento de la energía que se consume en Cuba al 10 por ciento.

Aseguró que tienen alternativas junto con la energía geotérmica, las cuales han permitido que ante el bloqueo energético de Estados Unidos no vayan de “apagón en apagón”.

Díaz-Canel reitera a Estados Unidos que es un país de paz, pero se prepara por posible agresión

Entre otros temas, Miguel Díaz-Canel dijo que Cuba es un país de paz pero ante una posible agresión por parte de Estados Unidos se están preparando en caso de requerir pasar a un estado de guerra.

Dijo que una de las acciones que han recrudecido el bloqueo a Cuba es la decisión de Donald Trump de haber incluido al país en la “lista espuria” de quienes apoyan el terrorismo.

El presidente cubano destacó que Cuba no es un país terrorista ni es una amenaza para Estados Unidos, mucho menos que pone en riesgo su seguridad territorial ni su estabilidad: “nosotros no protegernos terroristas”.